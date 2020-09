Offerta di lavoro per 1/2 Autista Scuolabus.Luogo di lavoro Agnone

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

AVVISO RICERCA DI PERSONALE

La sottoscritta PIRRELLO BIAGINA in qualità di rappresentante legale della Soc. Coop. LA TAVOLA ROTONDA ONLUS , con sede in San Lorenzo Maggiore (BN) Via Palazzese n. 50 - Tel.: 3924888105 – 3924889594 – mail: latavolarotondaonlus@gmail.com Con la presente, fa richiesta di ricerca di personale con:

PROFILO PROFESSIONALE : AUTISTA SCUOLABUS N. posti di lavoro: 1 / 2 Titolo di studio: Licenza Media Patente: categoria D e Certificato di Qualificazione del Conducente per trasporto persone; Tipologia di contratto: Tempo determinato – part-time;

Luogo di lavoro: COMUNE DI AGNONE IN FEDE

Pirrello Biagina

#COMUNEINFORMA