Comunali Agnone.L'augurio alle candidate di Annalisa Melloni ex consigliera : Siate forti, non lasciatevi intimorire

Per queste elezioni amministrative al comune di Agnone sento di fare un grande in bocca al lupo a tutte le donne candidate. Donne a cui più di qualcuno, per completare la lista, si riferisce affermando: "siervn l femmene" ( servono le femmine). E infatti si, cari piccoli omuncoli, le DONNE servono e come ma non per fare numero, non per il rispetto delle quote rosa ( ah, quanto sogno il giorno in cui le donne saranno la maggioranza e potremo dire noi: siervn r meschere!), servono perché hanno qualità umane che voi neanche riuscite a sognare, sono pragmatiche, non si perdono in chiacchiere, hanno coraggio, tenacia, sensibilità e intuito!

A voi tutte, soprattutto a coloro che andranno ad amministrare, e lo dico ora proprio per essere totalmente imparziale, auguro un'esperienza bella e positiva, auguro la forza di affrontare situazioni difficili e impegnative con il cuore e la passione che solo le donne hanno.

Siate voi stesse sempre, non lasciatevi intimorire da persone o circostanze, battete i pugni se sarà necessario, pretendete rispetto, fate valere le vostre idee, non lasciate che usino la vostra sensibilità per farvi cambiare opinione e se vi diranno di togliervi di mezzo senza lacrime e sangue ... togliete di mezzo il mittente ! Ricordate che solo chi non fa e non osa non sbaglia mai, preferite i rimorsi ai rimpianti, ascoltate i più deboli, siate portatrici di dialogo e amore per il prossimo, siate conciliatrici ma anche combattenti, siate rappresentanti di tutte le donne, di quelle che ancora chiamano il sesso debole ma che invece quando vogliono fanno tremare i palazzi e li fanno anche cadere!

In bocca al lupo care donne!