Clownterapia nella casa alloggio agnonese di Secolare: quando un sorriso è la miglior medicina

Questa mattina 18 settembre presso la struttura Casa Alloggio diversamenti abili, meglio conosciuta come casa alloggio di "Secolare" è arrivata la clownterapia con il dott Fulvio Fusco di Campobasso presidente nazionale dell'Associazione onlus Paciok Group, un esempio italiano di clown dottore, è un medico nutrizionista del Gemelli Molise. Paola Giaccio che ha fatto del volontariato uno degli scopi della sua vita è stato il gancio per portare la clownterapia a Agnone. Presente nella struttura comunale gestita dalla cooperativa CASI, la responsabile dott Francesca Galasso, che ha raccontano le reazioni degli ospiti a questo primo incontro con il dott Fusco e a questa innovativa terapia che mira a portare attività ludiche all'interno degli ospedali, delle case di riposo, Rsa e di alleviare la sofferenza ai bambini malati, agli anziani ai malati oncologici e attraverso il gioco e il divertimento si impronta una terapia riabilitativa fisica e cognitiva. La dott Galasso ha detto" I pazienti inizialmente erano prevenuti, malfidati, ma piano piano hanno interagito aiutati anche dalla presenza di Ciccillo, un cane abilitato alla pet terapia e alla clownterapia, fino a coinvolgere una ospite 90enne che normalmente non partecipa ad alcun tipo di attività"

