Molise Amministrative, al voto 20 Comuni,11 in provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia

CAMPOBASSO, 18 SET - Sono venti, 11 in provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia, i Comuni molisani dove il 20 e 21 settembre si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Saranno 40.927 in totale gli elettori, di cui 24.192 in provincia di Campobasso, 16.735 in quella di Isernia (dati del ministero dell'Interno). Il Comune con il maggior numero di elettori, 8.019, è Bojano (Campobasso), quello con il numero più esiguo, 186, Conca Casale (Isernia). Si voterà domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Il turno sarà unico, non è previsto infatti il ballottaggio in quanto i Comuni sono tutti al di sotto dei 15 mila abitanti; ad essere eletto sindaco sarà il candidato che otterrà un voto in più rispetto ai suoi avversari. (ANSA).