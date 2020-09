Agnone-Elezioni comunali e referendum, operazioni regolari: norme anti-Covid rispettate

Comunali Agnone: Urne aperte domenica 20 da questa mattina alle ore 7 fino alle ore 23 e domani lunedi 21 sempre dalle 7 alle ore 15. Si sta votando nelle 8 sezioni agnonesi e tra poco la prefettura di Isernia comunicherà i dati sull'affluenza. Segue aggiornamento. Nelle 8 sezioni il voto procede regolare. In tutti i seggi presenti i rappresentanti delle tre liste che vigilano sulla regolarità delle procedure, in qualche seggio si sono riscontrati piccoli nervosismi tra i candidati e i rappresentanti. Per andare a votare è necessario munirsi di tessera elettorale, documento valido, mascherina, rispettate le norme anticovid in tutti i seggi.

Dalla tabella allegata i dati aggiornati sul numero dei votanti a Agnone e le sezioni.