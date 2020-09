Affluenza ai seggi in Molise: alle ore 12 aveva votato il 9.76% degli aventi diritto ad Agnone il 9.6%

I dati delle prefetture di Isernia e Campobasso sull'affluenza ai seggi per le amministrative in provincia di Isernia e' del 12.35%, Campobasso 11.89%. In Molise è del 9.76%

Agnone alle ore 12 aveva votato il 9.6% degli aventi diritto, a Poggio Sannita il 10.76%.

Referendum Costituzionale del 20 settembre, ad oggetto il taglio dei parlamentari con la previsione di riduzione del numero dei deputati (da 630 a 400) e dei senatori (da 315 a 200).

Ore 12.00 -In Molise ha votato il 9,76% degli aventi diritto. Tre punti più bassa del nazionale dove sono il 12,25%. Nel capoluogo di regione ha votato il 9,81% degli elettori. Nella città adriatica il primo dato sulle affluenze afferma che gli elettori che hanno votato alle ore 12.00