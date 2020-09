Covid-19: Portocannone, chiusa casa riposo e stop a lezioni

PORTOCANNONE, 20 SET - Il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci, nel pomeriggio di oggi, ha riunito con urgenza il Centro operativo comunale (Coc) disponendo la chiusura della casa di riposo dove ci sono 27 casi positivi al Covid; inoltre ha disposto, con ordinanza, di sospendere le lezioni in presenza nella scuola del paese fino a venerdì prossimo. Stop anche ai giochi ricreativi e ludici nei bar e piazze del paese.

Con un videomessaggio su Facebook, il sindaco ha parlato alla cittadinanza invitandola alla prudenza per evitare l'estensione dei contagi da coronavirus.

"Stiamo vivendo una situazione di assoluta straordinarietà - ha detto Caporicci -. Purtroppo diversi tamponi eseguiti sul personale ed ospiti della casa di riposo di Portocannone sono risultati positivi. Altri stanno per essere processati. Questo ha comportato l'obbligo di agire con immediatezza e fermezza per cercare di stringere un cordone sanitario attorno alla struttura per evitare la propagazione del contagio. Ho appena emesso un'ordinanza di chiusura della casa di riposo e di divieto di accesso e di uscita del personale e pazienti con l'esclusione del personale di una ditta specializzata che effettuerà pulizie ed approvvigionamento di cibi e medicinali". (ANSA).