Covid-19: stop lezioni in presenza al Liceo 'Alfano' Termoli

TERMOLI, 20 SET - Sospensione delle lezioni in presenza in tre classi del Liceo Alfano di Termoli. "Anche se non ho casi positivi accertati - ha confermato la dirigente scolastica Concetta Rita Niro -, in accordo con il Dipartimento di prevenzione, ho sospeso in alcune classi, in via precauzionale, le attività scolastiche in presenza per tre giorni. Le classi interessate continueranno a svolgere le lezioni con la didattica digitale integrata". (ANSA).