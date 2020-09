Agnone,Referendum taglia parlamentari netta e chiara la vittoria del SI al 79,79%

La vittora del si al referendum taglia parlamentari appare netta e chiara Il risultato definitivo in Molise del sì 79,79%, no 20,11%. In Italia il sì si ferma al 69,56%

A Agnone l'esito del voto non si discosta dal dato regionale il SI si attesta al 77,79% con 2427 voti e il NO al 22,21% con 622 voti Il totale dei voti validi è di 3120. Schede Nulle 38 Bianche 85. Totale voti non validi 123

Ecco i voti delle 8 sezioni di Agnone