Agnone, Saia Sindaco: Tullio Farina si congratula in un ricordo appassionato di Michele Carosella

Daniele Saia è stato eletto sindaco a lui giungono le congratulazioni e l'augurio di buon lavoro dal prof Tullio Farina ex sindaco di Trivento. Farina nel suo messaggio di auguri di buon lavoro e le congratulazione per la sua vittoria chiara e netta incassando il 60.02% del consenso degli aventi diritto al voto, dedica un ricordo di stima al compianto sindaco Carosella, di cui Saia e' stato "discepolo"

"Caro Michele, oggi hai avuto la tua rivincita perché in molti oggi hanno riconosciuto la validità della tua azione amministrativa, non apprezzata a suo tempo. Il tuo sogno bruscamente interrotto ha ripreso il suo cammino in tuo discepolo, Daniele Saia, che ha ben appreso la tua lezione. Il tempo, che è sempre galantuomo, fa riemergere la verità e ripara i torti ingiustamente subiti. Oggi puoi dimenticare l’amarezza subita, essendo essa stata trasformata in gioia, sapendo che eri nel giusto e il tuo sogno era e si è trasformato in una meravigliosa realtà. Chiedo scusa alle altre forze politiche di questa mia intromissione nell’agone politico, di cui chiedo già scusa, ma questo è un mio tributo personale ad un compagno socialista, ad un grande insegnante non solo di scuola, ma anche di vita, ad una persona dalle qualità eccelse che ha saputo tracciare nella politica agnonese un solco sicuro, entro il quale seminare per raccogliere buoni frutti.

Formulo al neo sindaco Daniele Saia con la sua giovane squadra i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che saprà continuare e portare a termine tutti i progetti del compianto e indimenticabile Michele Carosella Tullio Farina ex sindaco di Trivento."