Agnone, a Casa Saia, sindaco e minisindaco, da oggi padre e figlio in fascia tricolore

Oggi Daniele Saia e' stato eletto sindaco di Agnone. Ma la passione politica in casa Saia non investe solo il nostro sindaco, probabilmente la sua passione l'ha trasmessa al figlio Antonio. Antonio è il sindaco dei ragazzi e l'abbiamo visto in più di una occasione partecipare con la fascia tricolore e pronunciare discorsi importanti in diverse occasioni istituzionali. Sono noti i suoi discorsi accanto allora sindaco durante la cerimonia della festa della repubblica. Antonio è molto stimato e apprezzato per il suo impegno a favore degli amici e compagni di scuola. Sicuramente tra il sindaco e il minisindaco si creera' una stretta collaborazione sui problemi che investono i ragazzi, la scuola, il verde, l'ambiente, i parchi, le attività sportive.