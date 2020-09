Pietracatella, cane cade in un pozzo profondo 15 metri: il salvataggio dei vigili del fuoco

Nel tardo pomeriggio di ieri, personale VVF del Comando di Campobasso è intervenuto in agro di Pietracatella per il recupero di un cane che durante una battuta di caccia finiva in un pozzo profondo circa 15 metri.

Il recupero dell' animale è stato portato a buon fine grazie delle Unità VV.F specializzate nel Soccorso Alpino Fluviale (S.A.F.) che ha permesso il salvataggio del cane rimasto fortunatamente illeso nella caduta. Sul posto presente anche personale forestale della stazione di Santa Croce del Sannio.