Turismo ed enogastronomia, full immersion in Molise

- CAMPOBASSO, 28 SET - Dialogare sullo sviluppo del Molise, farne conoscere prodotti e peculiarità, aprire un confronto con altre realtà italiane che potrebbero dare vita a un indotto importante. E' 'Turismo e cultura', progetto ideato dal Centro associativo promozione in turismo (Capit), in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato (Csv) Molise, Asso Cral e l'istituto di istruzione superiore 'Pilla' di Campobasso. Nel segno di tale obiettivo è nato il meeting-workshop 'Turismo ed enogastronomia' in programma dall'1 al 4 ottobre (ore 16.30) all'hotel San Giorgio di Campobasso.

Prevede seminari, stand enogastronomici, visite guidate e dibattiti. A Campobasso giungeranno 35 operatori tra presidenti di Cral e di circolo. Per quattro giorni si immergeranno nella realtà di una terra che, anche durante l'emergenza Covid-19, ha saputo mostrare tutte le sue bellezze, offrendo un distanziamento naturale ai visitatori e tanti paesaggi mozzafiato. A questa full immersion nel mondo del turismo parteciperanno anche le autorità regionali, i referenti delle associazioni di categoria e di enti, operatori del posto, proprietari di strutture ricettive, ristoratori, produttori di tartufo, olio, titolari di caseifici ed altri addetti ai lavori.

La manifestazione, che ha ottenuto un contributo dall'assessorato regionale alle Politiche sociali, seguirà le normative anti Covid in vigore sia nei momenti programmati all'interno della struttura sia nelle escursioni