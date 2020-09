Rinnovo consiglio ordine dei giornalisti:vittoria schiacciante della lista di Vincenzo Cimino

Nella giornata di oggi c'è stata la consultazione elettorale per l’elezione dei nuovo Consiglio regionale dell'Ordine Dei Giornalisti Molise. Terminate alle ore 18 le votazioni è iniziato subito lo spoglio che vede tra gli eletti per i Pubblicisti: Vicenzo Cimino, Marcella Tamburello e Luigi Albiniano. Per quanto riguarda i Professionisti sono stati eletti, per il momento soltanto 3, Cosimo Santimone, Pasquale Bartolomeo e Antonio Chiatto. Per le assegnazioni degli altri tre posti c'è bisogno del ballottaggio, i sei giornalisti che andranno al ballottaggio, domenica prossima, sono: Andrea Nasillo, Domenico Bertoni, Sergio Bucci, Pasquale Florio, Pino Cavuoti e Annamaria Di Matteo.

Tutti gli eletti della tornata elettorale odierna risulterebbero essere vicini a Vincenzo Cimino, pertanto anche dopo il ballottaggio non ci dovrebbero essere sorprese sul nome di Cimino come nuovo Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise, forse il primo caso in Italia che vede un Presidente non Professionista.