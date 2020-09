Rinnovo Consiglio Nazionale dei Geologi: confermato il molisano Domenico Angelone

Il molisano Domenico Angelone è stato confermato per la seconda volta al Consiglio Nazionale dei Geologi. Una vittoria importante per il geologo di Isernia che ha ricevuto 2232 voti e che nel Consiglio uscente ricopre la carica di Tesoriere e Responsabile della comunicazione del CNG. Due giorni fa sono terminate le operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio Nazionale dei Geologi. La lista vincitrice è "Progettare il futuro", di diretta emanazione del consiglio uscente, sebbene ampiamente rinnovata, che si è classificata al primo posto con oltre 500 voti, in media, di scarto dalla lista avversaria "Cambiare per crescere". Per la seconda volta nella storia del CNG, il quorum è stato raggiunto al primo turno. La prima volta era successo nel 1968, anno della fondazione del Consiglio Nazionale dei Geologi.

Il candidato più votato è risultato Arcangelo Francesco Violo, Segretario in carica del CNG e candidato Presidente della lista "Progettare il futuro", che ha ricevuto 2267 voti. Del Consiglio uscente sono stati confermati, oltre al molisano Domenico Angelone, i consiglieri Lorenzo Benedetto, Alessandra Biserna, Paolo Spagna e Fabio Tortorici. Della lista vincitrice risultano neoletti i seguenti candidati: Filippo Cappotto, Giovanni Capulli, Emanuele Emani, Daniele Mercuri, Mario Nonne, Rudi Ruggeri, Domenico Sessa, Roberto Troncarelli e Valentina Casolini. L'insediamento del nuovo Consiglio, in cui saranno elette le cariche, avverrà dopo la convocazione da parte del Ministero della Giustizia.

Roma, 30 settembre 2020