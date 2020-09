Prosegue l'attività del Rotary Club Agnone a favore della scuola: donati 25 dispenser igienizzanti

Uno degli obiettivi del Rotary club Agnone è quello di sostenere la scuola per rafforzare le capacità della comunità a favore dell'alfabetizzazione ed educazione di base, per ridurre la disparità tra i generi nel campo dell'istruzione e accrescere l'alfabetizzazione tra gli adulti. L'attenzione del Rotary per la scuola è oltremodo evidente anche in questo momento particolare a causa del Covid che ha imposto diversi cambiamenti nell'organizzazione scolastica per mettere in atto le regole anticontagio.

Il Rotary Club di Agnone ha donato, questa mattina, 25 dispenser per l'igienizzazione delle mani da distribuire nei diversi istituti scolastici agnonesi che saranno posizionati all’interno di ogni aula. Manuela di Lullo, presidente del club e il prefetto del club, Barbara De Paola, hanno consegnato i 25 dispenser alla dirigente dell'istituto omnicomprensivo di Agnone Tonina Camperchioli e al coordinatore Gianfranco Di Pasquo dello stesso istituto

« E’ un momento molto particolare a causa del Covid, dichiara la presidente del club agnonese, Emanuela Di Lullo, che ha costretto a diversi cambiamenti gli istituti scolastici per seguire le regole anti contagio. Studenti e insegnanti hanno l’obbligo di indossare le mascherine, i banchi sono distanziati e anche la ricreazione è contingentata. Fondamentale in un momento simile è l’igiene. I 25 dispenser sono solo un piccolo contributo del nostro Club alla scuola e che gli alunni e tutto il personale potranno utilizzare per l'igienizzazione"