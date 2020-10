La mela di Aism, Clemente, il volontario motore della iniziativa ad Agnone

La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando saranno chiari tutti i fattori che la scatenano. Ma oggi la sclerosi multipla in Italia è già un’emergenza sanitaria e sociale: sostieni ora la ricerca di AISM, insieme possiamo trovare una cura risolutiva!

Questo l'appello dell'associazione "Sclerosi Multipla Italiana" che invita a sostenere la ricerca. In Agnone come oramai da decenni, il volontario Clemente Zarlenga da ieri 1 ottobre fino al 3, con il suo banchetto si fa promotore della vendita delle mele di AISM . Oramai non sorprende più l'impegno di Clemente a favore di questa durissima battaglia. Ogni anno non ci sono condizioni meteorologiche avverse che lo fermano in questa lodevole iniziativa.