La "Casa del batterista" anche a Agnone, insegnante il musicista Nico Sboro, corsi per appassionati e professionisti

Anche ad Agnone c''è la "Casa del Batterista",Fondata da Carlo Porfilio nel 2010, è un’Accademia Nazionale registrata e certificata, con le due sedi principali a Lanciano (CH) e Pescara (PE). La mission della casa è quella di offrire il meglio, a 360° per l’insegnamento della batteria e della musica, divulgandola in tutta Italia e non solO, cercando di dare anche lavoro e notorietà per chi opera nella nostra grande famiglia, come già stà avvenendo con ottimi risultati. Ad Agnone la "Casa del batterista" e' stata aperta dal Maestro batterista noto musicista agnonese, Nico Sboro, affiliato della casa madre. Nico Sboro tiene corsi di batteria per appassionati e per professionisti. Le iscrizioni sono aperte.Si rilasciano inoltre attestati e diplomi certificati con validità e punteggio a livello internazionale.