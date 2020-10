Covid 19 Agnone, Assessori Di Nucci-Sciullo scrivono a Florenzano: Tamponi diagnostici in loco

Agnone 2 Ottobre 2020. L'assessore alla sanità Di Nucci del comune di Agnone e Enrica Sciullo assessora alle politiche sociali hanno sollecitato i vertici ASREM a trovare soluzioni idonee onde evitare una percorrenza di circa 100 km per effettuare un tampone diagnostico. L'organizzazione sanitaria molisana attuale prevede che chiunque manifesti sintomi correlabili al Covid-19 si deve recare a Venafro nel presidio territoriale del SS Rosario a praticare il tampone. Gli assessori Sciullo e Di Nucci, nella lettera inviata al Direttore generale Asrem , Oreste Florenzano, chiedono l'apertura di un ambulatorio per effettuare tamponi diagnostici in loco in tempi brevi, viste le enormi difficoltà che incontrano gli altomolisani in particolare in relazione alla mobilità di anziani e bambini​