Agnone - Primo consiglio comunale: giuramento del sindaco 10 ottobre

Il 10 ottobre 2020 alle ore 18.30 è stato convocato il primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative del 20-21 settembre

"Si comunica che, dopo la tornata elettorale del 20 e 21 settembre scorso, il Consiglio Comunale si insedierà nell’Aula Consiliare del Comune sita in Palazzo S.Francesco – Via del Beato Antonio Lucci – sabato 10 ottobre 2020, alle ore 18,30 con la trattazione dei seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:



1. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità e convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti.



2. Giuramento del Sindaco ai sensi dell’art.50 del D.Lgs. nr.267 del 18.8.2000.



3. Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e del Vice Sindaco.



4. Nomina Commissione Elettorale Comunale ai sensi degli artt.12 e 13 del D.P.R. 20.3.1967, nr.223 come modificati con D.L. 3.1.2006, nr.1.



5. Nomina consiglieri comunali componenti della Commissione comunale per la revisione ed aggiornamento Albo Giudici Popolari.



6. Istituzione Commissioni Consiliari e nomina componenti."





IL SINDACO