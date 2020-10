Il 03 Ottobre 2020 ore 16:09 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 e profondità 9.5 km a Scapoli (IS). Leggi qui per approfondire.



Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.



