Agnone, multe e parcheggi sulle strisce blu, i vigili urbani in azione

Agnone 5 ottobre 2020:Parcheggi sulle strisce blu. Da quando non si vedeva l'ausiliaria del traffico sul corso principale di Agnone, in molti si pensava che l'ordinanza che regolamenta i parcheggi interessasse solo il periodo estivo, non tutti sono aggiornati sulla validità delle ordinanze comunali. Invece abbiamo scoperto che l'ordinanza non e' stata mai abolita, e' stata sempre invigore con l'unica differenza che nella stagione invernale il pagamento al parcometro si effettua solo di mattina. Da domani i vigili urbani, non l'ausiliaria, ritornano a controllare i parcheggi a pagamento sulle strisce blu. Sicuramente la questione sarà oggetto di discussione tra commercianti, residenti e cittadini.

Bene che ci sia controllo ma che controllo sia su tutti i tipi di strisce, di parcheggi per disabili, di strisce abusive, di divieti di sosta veri o presunti tali, di appropriazione di suolo pubblico dove i pedoni non riescono a transitare, di fioriere o piloni sistemati per non fare parcheggiare. Se la nuova amministrazione è intenzionata a far rispettare le regole che siano regole valide per tutti e che valgono per vivere nel rispetto di tutti e non sguinzagliare chi fa le multe per rimpinguare le casse comunali, cioè le multe utilizzate come una ulteriore tassa

Sarebbe, in ogni caso, da prendere anche in considerazione le esigenze dei residenti, la cui unica colpa e' quella di abitare in centro cittadino. In molte città i residenti pagano una somma forfettaria per i parcheggi sulle strisce blu, e in molte altre nelle isole podonali i residenti vengono provvisti di pass.