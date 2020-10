Castiglione, il Comune bandisce il concorso per conducente di spazzaneve rotante.Emilio Di Lizia ex sindaco: concorso per pochi

Il Comune di Castiglione Messer Marino si appresta a fare due assunzioni a tempo indeterminato, posizione economica B1 con profilo professionale “ esecutore tecnico “. Il primo con la qualifica di necroforo, e il secondo per conducente spazzaneve e spazzaneve rotante. In tale richiesta il gruppo di opposizione al comune ravvede come per il bando per necroforo, una specificità del requisito tale da indurre ad una interpretazione di selezione non inclusiva.

Pertanto scrivono:

"Nell'avviso per “ CONDUCENTE DI SPAZZANEVE” iscritto con tale qualifica nei centri per l'impiego e che abbia un'esperienza lavorativa biennale maturata con mansioni di conduttore di spazzaneve e spazzaneve ROTANTE si chiede se forse è intenzione del Comune comprare una turbina per la neve o anche qui come per il bando di concorso per necroforo, si è voluto utilizzare il bisturi nelle selezioni?

Ci saremmo aspettati avvisi più trasparenti e una maggiore diffusione presso la popolazione visto le due importanti opportunità d'impiego. Purtroppo il 2020 per l'amministrazione è iniziato male, con il primo cittadino che si è aumentato l'indennità di carica, con delibera del 24 gennaio, mentre altri Sindaci se la diminuivano, e sta finendo con la morte della trasparenza, a cui si apprestano a fare il funerale. Sarà forse per questo che hanno bisogno di un necroforo?"