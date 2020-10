A Capracotta un sistema di videosorveglianza vigilerà sulla sicurezza dei cittadini

A Capracotta la sicurezza viene prima di tutto: a breve, infatti, entrerà in funzione il servizio di videosorveglianza del centro abitato. Proprio in questi giorni si stanno ultimando i lavori per realizzare e mettere in funzione un sistema di sicurezza per la comunità. Si tratta di un intervento davvero importante: l’impianto parte con una dotazione di undici telecamere ed una centrale operativa ubicata presso il palazzo municipale. Ma c’è la possibilità di espandere il numero dei punti di sorveglianza.

Al momento sono state messe sotto controllo le aree maggiormente sensibili, a cominciare da tutte le vie di accesso a Capracotta. Si tratta, quindi, di undici occhi che vigileranno sulla sicurezza dei nostri cittadini.

«Abbiamo realizzato il sistema con fondi del bilancio comunale, quindi propri, e senza ulteriori finanziamenti pubblici ed è un’opera fortemente voluta dalla nostra amministrazione comunale per aumentare, appunto, il livello di sicurezza per la nostra popolazione – dice il sindaco Candido Paglione. Sarà uno strumento importante non solo per il potenziamento della sicurezza urbana, ma anche per contrastare eventuali atti di vandalismo e le forme di illegalità che potrebbero vanificare le azioni che ogni giorno portiamo avanti per migliorare il decoro urbano. Si tratta dunque – conclude il primo cittadino - di un ausilio tecnologico fondamentale per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali. Un altro tassello viene così aggiunto per rendere Capracotta un paese sempre più sicuro».

Capracotta, 8 ottobre 2020