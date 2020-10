CONSAP, Manifestazione 14 ottobre: "Servitori ma non servi, basta abusare dei poliziotti"

Un'iniziativa quasi necessaria dopo continui attacchi che gli agenti di polizia continuano a subire quotidianamente in tutta Italia. L'obiettivo è quello di arrivare al governo per cercare di ottenere tutele più adeguate verso chi giorno dopo giorno mette a repentaglio la propria vita per proteggere quella degli altri.

Basta aggressioni verso chi ci difende il grido forte della CONSAP che potrà contare ovviamente sull'appoggio dell'associazione che da sempre si batte per il rispetto della tutela dei cittadini, Assotutela,

L'associazione presieduta dal Dott. Michel Emi Maritato offre la piena solidarietà alla suddetta manifestazione, garantendo piena adesione ed impegno affinchè l'obiettivo prefissato possa realizzarsi.

"Assotutela parteciperà con estremo entusiasmo all'iniziativa della Consap, pieno rispetto e stima nei confronti di tutte le forze dell'ordine, noi ci siamo."

Chiosa in una nota il Presidente di Assotutela Michel Emi Maritato