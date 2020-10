Coronavirus. Undici nuovi positivi, di cui uno a Poggio Sannita, due guariti a Campobasso, processati 626 tamponi

Aggiornamento bollettino giovedì 8 ottobre ore 18.00

La situazione secondo i dati forniti dall'ASReM è la seguente: i positivi al tampone da Coronavirus sono 701, casi attualmente positivi sono 156, 0 in terapia intensiva 8 nel reparto di malattie infettive. Attualmente ci sono 520 guariti e 25 deceduti. Sono stati eseguiti 45640 tamponi.

Record di tamponi oggi in Molise: 626. Da questi sono venuti fuori 2 guariti a Campobasso e 11 positivi: uno a Campobasso, 2 a Sesto Campano, uno a Castelpetroso, 1 a Colle d'Anchise, 3 a 1 Isernia test pre ricovero positivo, un secondo su cui si indaga e un terzo per tampone chiesto dal medico di base, 1 a Venafro, 1 a Bojano, 1 a Poggio Sannita. Due nuovi ricoveri in malattie infettive uno a Isernia e uno a Termoli