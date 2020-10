Impiegato della Bcc di Gambatesa, accoltella il vicedirettore

Le motivazioni del gesto sono al vaglio degli inquirenti: un impiegato della Banca di Credito Cooperativo di Gambatesa, con un'arma da taglio ha accoltellato il vicedirettore. E' avvenuto alla chiusura della filiale questa sera 8 ottobre. La vittima, un sessantenne residente in altro comune, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dalle ambulanze del 118 all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Le sue condizioni sono gravi ma non si sa ancora se è in pericolo di vita.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati immediatamente i carabinieri. L'aggressore, un uomo di ,mezza età, è in stato di fermo nella caserma in attesa dell'incriminazione, molto probabilmente, per tentato omicidio. La vittima dovrà subire un intervento chirurgico d'urgenza. Le sue condizioni sono gravissime.