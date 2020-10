Circolo Pd di Isernia:Dopo quattro anni e mezzo l'amministrazione comunale incapace di garantire servizi adeguati

ISERNIA. Il circolo Pd di Isernia interviene sul noto problema del degrado nel centro storico di Isernia, specie nelle ore notturne, raccogliendo le vibranti proteste degli esercenti e tenendo, d’altro canto, in considerazione le rimostranze dei residenti.

A questo proposito, i democratici rilanciano la necessità di un potenziamento dei servizi nella zona, così da scongiurare comportamenti lesivi del decoro urbano e della quiete pubblica e consentire, nello stesso tempo, di potersi divertire.

Problematiche che, dopo quattro anni e mezzo, quest’amministrazione non è stata in grado di risolvere.

“Partendo dal presupposto che gli incivili vanno puniti, – affermano gli esponenti del Partito Democratico – non è assolutamente possibile far ricadere le responsabilità sui commercianti. Senza i servizi e le infrastrutture efficienti, le persone poco inclini al rispetto continueranno a non osservare le regole della civile convivenza. Servono i servizi. A cominciare dalla riapertura dei bagni pubblici di rampa mercato o dall’installazione di bagni chimici, così come invocato dagli esercenti. Sono necessari, inoltre, ulteriori interventi di pulizia e igienizzazione dell’area, così come va risolto e potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti, perché sia i titolari dei locali che i cittadini pagano le tasse, anche alte, e devono poter ricevere in cambio soluzioni, non altri problemi”.

E’ sconcertante il disagio degli operatori economici che devono caricarsi l’immondizia nelle proprie auto tutte le sere in seguito all’eliminazione dell’oasi ecologica e all’attivazione di un container che funziona malissimo .

In pratica, questo significa dire ai coraggiosi imprenditori “ARRANGIATEVI DA SOLI”

E’ ancora, dov’è finito il progetto per l’installazione della videosorveglianza? – incalzano i democratici – “È necessario rafforzare il sistema dei controlli, considerate anche le nuove regole dettate dall’emergenza sanitaria in corso, con il personale e l’attivazione della videosorveglianza in maniera capillare nella città. Per esempio nel centro storico è prevista una copertura parziale del sistema di videosorveglianza, che riguarderà le arterie laterali alla cinta muraria e, quindi, soltanto il monitoraggio del traffico. Resta scoperta tutta la zona del centro storico con i punti nevralgici esposti ai maggiori rischi. Si pensi che qualche tempo fa sono state fatte delle retate dalle forze dell’ordine per scovare nei vicoli persone che consumavano droghe e che commettevano atti di violenza.

E’ necessaria una visione della città e dei suoi problemi che oggi manca del tutto a quest’ amministrazione, insieme alla capacità e alla forte volontà politica per cambiare le cose. Una città che ambisce a diventare capitale della cultura merita di più, ma manca addirittura l’ABC”.

IL PARTITO DEMOCRATICO DI ISERNIA