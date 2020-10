Esordio infelice della nuova amministrazione: vigili "scatenati", multe a raffica al centro di Agnone

Passata la grande paura, tornano le multe a raffica nel centro di Agnone. Il periodo di pausa è terminato dopo il lookdown e la polizia municipale è tornata con ferrei controlli al centro elevando decine di contravvenzioni da oggi. Nulla di strano, anzi si tratta di normale amministrazione e atti dovuti, ma sono numerosi i cittadini che avrebbero sperato in un atteggiamento un po’ meno solerte in un periodo come questo, in cui una buona parte delle attività economiche sta ancora faticando a risollevarsi e molti cittadini sono ai limiti della soglia di povertà.

In molti non erano a conoscenza del fatto che lo stop alle multe fosse terminato, La nuova amministrazione non ha avuto nemmeno il buon gusto di informare la cittadinanza se non nella messaggistica whatsapp di gruppi di commercianti. Il racconto di una signora che si era recata a fare la spesa: non sapevo che eravamo di nuovo soggetti a multa sulle strisce blu. Ho speso 20 euro per la spesa e 18 per la multa. Il comune sa che facciamo fatica ad arrivare a fine mese?" Si pone il problema anche ai residenti, che la mattina si svegliano con un caffè da pagare al comune. Ma tra tutti i problemi gravi da risolvere ad Agnone era questo delle multe il primo da affrontare in un paese di scarsi 5000 abitanti dove vivere e rimanere è veramente un atto di coraggio?

Ieri in un incidente d'auto ad esempio accaduto a circa 100mt dal San Francesco Caracciolo si e' reso necessario l'intervento del 118 , la postazione agnonese non era presente perchè impegnata in altro soccorso altrove perciò è intervenuta la postazione di Trivento che è giunta ad Agnone dopo, come ovvio, aver percorso il tratto Trivento- Agnone e per fortuna l'incidente è accaduto nel mese di ottobre e non in altri periodi con le strade innevate.