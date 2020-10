23 – ottobre – 2020: Convegno Tradizioni popolari antiche e moderne.Saranno collegate realtà storiche e museali da Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

La Fondazione Ignazio Buttitta patrocina il Convegno “Tradizioni popolari antiche e moderne”, promosso dalla Delegazione AICC “Antico e moderno” in occasione della Giornata Nazionale della Tradizioni Popolari.

Programma:

Ore 11.00-13.00: Laboratori di tradizioni e mestieri antichi e moderni per le classi partecipanti.

Ore 15.00-19-00: Convegno. Intervengono: Ignazio E. Buttitta e Maurizio Bettini. Coordina: Emanuele Lelli.

Saranno collegate realtà storiche e museali da Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Prenotazioni entro il 17 ottobre.

La partecipazione al convegno è valida per i docenti ai fini della formazione in servizio, per gli studenti è utile ai fini del conseguimento di crediti formativi. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato.

Il convegno si terrà online sulla piattaforma meet.

Per iscriversi, si prega di scrivere a: aicc.anticoemoderno@gmail.com