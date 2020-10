Volley - l'Agnone Pallavolo perde il coach Mariano Maniscalco che passa alla campobassana EnergyTime Cus Molise

Lo storico coach dell' Asd Agnone Pallavolo, Mariano Maniscalco passa ad altra società la EnergyTime Cus Molise. La notizia si apprende da una sua dichiarazione sui social:

"Una nuova avventura sta per cominciare! a Campobasso la pallavolo si unisce per un salto di qualità.

mi auguro di poter dare il mio contributo"

ed è la stessa società campobassana che gli da il benvenuto tramite social:

"Ed ora vi presentiamo il vero colpo da 90 della EnergyTime Cus Molise.... a guidare i nostri atleti in serie C ed in serie D, un tecnico che non ha bisogno di presentazioni, la sua fama lo procede visti i grandi risultati che ha ottenuto alla guida della Asd Pallavolo Agnone, tracciando un pezzo di storia del volley altomolisano e regionale.

Da giocatore ha difeso i colori di diverse squadre di B1 e B2, direttamente dalla Sicilia, ma molisano di adozione, vi presentiamo coach Mariano Maniscalco"

La società agnonese perde un grande coach, che ha allenato e portato in alto la squadra e più di una generazione di giovani e valenti pallavolisti che si stanno facendo onore in Italia.Purtroppo la pallavolo agnonese sconta gli scarsi investimenti della politica molisana sullo sport, punto dolente sono le infrastrutture, troppo poche, troppo vecchie. A fronte di una alta qualità dei tecnici, gli organizzatori , i giocatori il palazzetto dello sport luogo agnonese di allenamenti e competizioni sportive è in pessime condizioni, tali da interrompere partite importanti a causa della pioggia che entra oramai dappertutto. L'augurio è quello che la nuova amministrazione Saia al comune di Agnone tenga fede alle promesse elettorali.