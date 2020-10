Giunta Rosato al lumicino: dopo Apollonio si dimette D'Aloiso, vicesindaco e assessore

Terremoto al comune di Vastogirardi, il vice sindaco Filippo D'Aloiso, uomo di punta della giunta del sindaco Luigino Rosato, ha formalizzato le sue dimissioni irrevocabili dalla carica di Assessore e vicesindaco. In ordine di tempo il vicesindaco è il secondo pezzo consistente che si sfila dalla maggioranza e che mostra insofferenza nei confronti della gestione dell'attuale sindaco.

Andrea Apollonio , consigliere allora di maggioranza, passato in minoranza, nel mese di agosto c.a con una lettera aperta ai cittadini motivava la sua scelta, che a suo dire, i metodi e i meriti dell'operato del sindaco erano lontani da "tutte le promesse fatte in campagna elettorale" l' accusa politica quella" di essere "un uomo solo al comando" di " avere una allergia al confronto e alla collegialità" e continuava entrando nel merito delle scelte politiche programmatiche per la comunità dei vastesi e affermava "in un anno non si è fatta una qualsiasi programmazione a medio termine"

Anche D'Aloiso in una lettera inviata al sindaco spiega le motivazioni delle sue dimissioni dalle cariche ricoperte e afferma " il nostro progetto politico-amministrativo, sì basava su due valori che contraddistinguevano il simbolo della lista "Trasparenza e Legalità" che con il passare del tempo sono stati, man mano messi "in crisi", ed inoltre nel mettere al centro della nostra azione politica ,la tutela e il sostegno a quelle poche attività economiche che ancora sopravvivono nel nostro territorio."

Certo le dimissioni del vice sindaco e di un consigliere nel giro di pochi mesi acuiscono lo scontro all’interno della maggioranza oramai ridotta a 6 contro 5 . Insomma, le dimissioni di D'Aloiso da assessore con delega di vicesindaco, rischiano di trasformarsi in un domino dagli effetti imprevisti ed imprevedibili.

Di seguito quanto scrive l'ex vicesindaco D'Aloiso:

"Al Signor Sindaco dott.Luigino Rosato

Sede Comunale Vastogirardi

Egregio Signor Sindaco.

Con la presente formalizza le dimissione irrevocabili dalla carica di assessore e dalle funzione di vice Sindaco ,dando così seguito a quanto da me espresso nell'ultima riunione di maggioranza e nel messaggio inviato ieri,13 ottobre ca, sul gruppo "gruppo di maggioranza "attraverso whatsapp nella predetta riunione

così come nella comunicazione, seppure informalmente, chiarivo alcune delle motivazioni che mi inducono a lasciare definitivamente l'incarico di Assessore connesso alle funzioni di vicesindaco, prima fra tutte, il convincimento di sentirmi assolutamente non "adeguato" al modo di fare politica e di amministrare.

Il nostro progetto politico-amministrativo, sì basava su due valori che contraddistinguevano il simbolo della lista "Trasparenza e Legalità" che con il passare del tempo sono stati, man mano messi "in crisi", ed inoltre nel mettere al centro della nostra azione politica ,la tutela e il sostegno a quelle poche attività economiche che ancora sopravvivono nel nostro territorio.

Con il passare del tempo appena un anno e quattro mesi, è diventato per me sempre più incomprensibile e non condivisibile il modo di amministrare una comunità che, dopo aver vissuto. tanti "anni bui", in cui poche sono state le certezze e le azioni amministrative imparziali doveva essere ripagata con una vera svolta di Trasparenza Equità e Legalità."