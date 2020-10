Tumore al seno:Il comune di Agnone aderisce alla campagna "Nastro Rosa" della LILT, Palazzo Verdi illuminato di rosa

Il Comune di Agnone aderisce alla campagna “Nastro Rosa 2020 della LILT. Oggi 16 ottobre, Palazzo Verdi, si tinge di “rosa” per mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno.

“Abbiamo aderito con piacere alla campagna promossa dalla LILT ha affermato il sindaco Daniele Saia - siamo convinti che sia fondamentale sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca”.

“Oggi – ha aggiunto l’assessore alla sanità Di Nucci grazie alla sensibilizzazione, alla prevenzione e soprattutto alla ricerca, è aumentata la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi fino all’87%; è importante, che, la nostra città indossi il rosa, colore che tinge Palazzo Verdi, rappresenta non solo la vicinanza alle donne colpite dal tumore al seno, ma a tutte le donne, che combattono ogni giorno per se stesse, per la propria libertà e la propria vita”.