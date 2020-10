Agnone,Gruppo di minoranza Esserci:Test sierologici a pagamento e tamponi in loco, costo 30 euro a paziente

Il gruppo politico Esserci si attiva per limitare i disagi alle persone che devono sottoporsi ai test per il covid 19. In tutto il territorio alto molisano è necessario recarsi al centro Covid di Venafro per praticare il test. Il gruppo politico ha preso contatti con strutture sanitarie che possono praticare i test in loco a pagamento e scrivono.

"Il gruppo politico ESSERCI metterà a disposizione dei cittadini che ne faranno richiesta, i test covid-19 con sierologico capillare o tampone antigene naso faringeo (risultato in circa 10 minuti) al costo di € 30,00, provando a limitare quelli che sono i disservizi quotidiani soprattutto delle mamme con i figli in età scolastica ed in attesa che gli stessi possano essere effettuati dalla Asrem.

Per l'attivazione di tale servizio è richiesta la prenotazione di almeno 20 tra tamponi e/o sierologici.

Arrivati al numero minimo richiesto, verrà un'ambulanza che si metterà a disposizione dei cittadini il primo giorno utile disponibile per l'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Sarà possibile effettuare le prenotazioni, comunicando nome, cognome e numero di telefono (tutto naturalmente nel rispetto della privacy) tramite chiamata o messaggio whatsapp ai seguenti numeri:

3398042465

3337083297"