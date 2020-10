Il comune informa: sospensione idrica oggi 19 ottobre 2020 dalle ore 14:30 alle 17:30, per lavori di manutenzione sulle condotte idriche.

Il comune informa :Sarà sospesa l’erogazione idrica nelle ore pomeridiane della giornata odierna 19 ottobre 2020 dalle ore 14:30 alle 17:30, per lavori di manutenzione sulle condotte idriche. Saranno interessate dalla problematica tutte le zone del Comune, compresa la zona artigianale, tranne il centro storico in quanto attinge in maniera diversa sulla condotta idrica adduttrice.