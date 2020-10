Contratto Multiservizi – il 21 ottobre manifestazione unitaria a Roma in piazza Barberini. Centinaia di lavoratori in collegamento Zoom da oltre 50 città italiane

Il Molise è pronto ed aderisce alla grande manifestazione nazionale del 21 ottobre 2020, a sostegno della vertenza che coinvolge gli oltre 600mila addetti del settore imprese di pulizia, servizi integrati e multiservizi, in attesa del rinnovo del contratto nazionale da oltre 7 anni.

Anche i lavoratori aderenti alla Filcams Territoriale Molise si collegheranno via Zoom dal piazzale antistante l'Ospedale Cardarelli di Campobasso per aggiungersi alla grande piazza virtuale, insieme alle altre Piazze italiane, per chiedere alle associazioni datoriali e alle imprese il rinnovo del Contratto nazionale Settore Multiservizi.

La mobilitazione segue le iniziative territoriali promosse in tutta Italia, con presidi, assemblee, flashmob nei luoghi di lavoro, dove centinaia di lavoratrici e lavoratori hanno manifestato tutto il dissenso sullo stallo dei negoziati, arenati sulla posizione delle associazioni imprenditoriali di settore.

La Filcams Territoriale Molise ritiene che sia urgente definire trattamenti economici e normativi congrui e dignitosi per i lavoratori del pulimento, i cosiddetti "invisibili" che, nonostante le gravi condizioni di lavoro ai tempi del covid, con grande senso di responsabilità in piena fase emergenziale e anche nella seconda ondata ormai conclamata, sono quotidianamente in prima linea accanto al personale sanitario, anch'esso presente, dimostrando l'importanza di un settore quanto mai "essenziale" per la tenuta del sistema paese, garantendo la sanificazione e l'accessibilità di ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, fabbriche e mezzi di trasporto.

L'iniziativa della Filcams Territoriale Molise avrà quindi inizio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00, nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid. Seguirà un video collegamento con Piazza Barberini in Roma alle ore 14.30.

Campobasso, li 20.10.2020