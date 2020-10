ASM e Ordine dei Giornalisti Molise ai sindaci: le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni vanno regolamentate come da legge 150/2000

In una nota congiunta, indirizzata ai Sindaci molisani, il presidente del consiglio regionale dei giornalisti Vincenzo Cimino e Giuseppe Di Pietro presidente Assostampa Molise, promuovono una campagna di informazione circa l'applicazione della legge 7 giugno 2000, n150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" che da disposizioni, in attuazione dei princìpi che regolano la trasparenza e l’efficacia dell’azione amministrativa, circa le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

"Ordine dei giornalisti e Associazione della Stampa del Molise hanno promosso una campagna di informazione negli Enti locali della Regione per la corretta applicazione della Legge 150/2000 sulla comunicazione pubblica. Il dettato normativo prevede che i flussi informativi e tutta l’attività dell’ufficio stampa debbano essere gestiti da un giornalista iscritto all’Ordine. Per quanto riguarda l’inquadramento retributivo, si deve fare riferimento alle normative vigenti, che prevedono, per la parte contributiva, l’inquadramento con l’Istituto nazionale di Previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). E’ bene ricordare che la diffusione di comunicati redatti da uffici stampa non regolarizzati, o anche firmati da amministratori, è da configurarsi come esercizio abusivo della professione, al pari di qualsiasi altro settore che preveda un Ordine di riferimento.

Odg e Asm ribadiscono la piena disponibilità per qualsiasi approfondimento e consulenza, per favorire l’implementazione di uffici stampa, anche consortili, che consentirebbero l’osservanza della legge, considerevoli risparmi per le amministrazioni pubbliche, evitando eventuali e spiacevoli contenziosi. Con l’occasione si porgono i più

Campobasso 20 Ottobre 2020

Il Presidente Odg Molise

Vincenzo Cimino

Il Presidente Asm

Giuseppe di Pietro