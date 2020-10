Agnone: un migrante caduto dalla bici, rimane esamine nella cunetta tutta la notte .Salvato da un automobilista di passaggio

Ieri sera, nei pressi di Agnone, un giovane migrante nord-africano è caduto dalla sua bici, finendo in una cunetta. Gravemente ferito alla testa, con sfondamento dei seni frontali, è rimasto esanime a terra tutta la notte. Era entrato in ipotermia, con una temperatura corporea di 32 gradi, e in stato comatoso quando un automobilista di passaggio gli ha salvato la vita. Trasportato d’urgenza a Isernia, al pronto soccorso stanno attivamente cercando una struttura neurochirurgica che lo accolga.