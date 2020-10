"Ratti", cortometraggio del regista agnonese William Delli Quadri, in concorso per il David di Donatello

AGNONE (IS) - Continua con successo il percorso del giovane regista agnonese William Delli Quadri e del suo ultimo cortometraggio "Ratti".

E’ recente, infatti, la splendida notizia dell’entrata in concorso al premio cinematografico David di Donatello: il progetto è stato infatti selezionato per concorrere nella categoria “Miglior Cortometraggio” dell’edizione 2021. Il David è uno dei premi cinematografici tra i più storici ed ambiti in Italia: assegnato per la prima volta nel 1956 dall’Accademia del Cinema Italiano, premia ogni anno le maestranze italiane del settore.

«Un'avventura iniziata ormai un anno e mezzo fa, un progetto fatto con il cuore e con le professionalità messe al servizio della passione. Interamente girato ad Agnone, un paese che per molti è ritenuto finito e destinato alla morte, realizzato da una grande maggioranza di professionisti del settore molisani; la regione inesistente. Oggi il nostro progetto, Ratti, concorre al premio cinematografico più ambito in Italia, il David di Donatello. Grazie a tutti, spero possiate essere fieri di quanto fatto finora come lo sono io.» - ha dichiarato William Delli Quadri attraverso i suoi canali social appena appresa la notizia.

L'artista ha voluto ribadire e sottolineare l'importanza e l'amore per il suo paese natale, Agnone (IS), ed il suo territorio: Ratti, prodotto da Delli Quadri e Giulio Bottini in coproduzione con Moscacieca Produzioni, è stato interamente girato nel paese altomolisano con cast e troupe quasi completamente molisana: gli attori Leonardo D’Onofrio (giovane attore di 11 anni al debutto che interpreta il protagonista Armando da giovane), Barbara Petti (Amelia), Alessandro Derviso (Arturo) ed Umberto Di Ciocco (Armando adulto), la voce di Raffaello Lombardi, la fotografia di Giulio Bottini e le musiche originali di Alessio Tancredi, insieme a tutte le comparse ed i collaboratori, vanno a formare un gruppo di lavoro che unisce esperienza e nuovi talenti artistici della regione.

Nei prossimi mesi verranno proclamati i 5 finalisti ed il vincitore per la prossima edizione che avrà sede a Roma.