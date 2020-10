E’ morto Jerry Boakye, rimasto paralizzato dopo un pugno alla schiena dato da uno sconosciuto mentre scendeva dall’autobus. Lavorava in una officina di Castel Volturno

E’ morto Jerry Boakye, 29enne, originario del Ghana, saldatore in una officina a Castel Volturno, vittima due anni fa di un’aggressione razzista nel Casertano, da allora rimasto paralizzato. Fatale un pugno alla schiena dato da uno sconosciuto mentre scendeva dall’autobus. Un solo pugno sferrato con una tale violenza da impedirgli qualsiasi movimento di mani e gambe, costringendolo su una sedia a rotelle. La sua storia aveva fatto il giro del mondo.

A dare la notizia della sua morte è stato il suo avvocato, Hilarry Sedu: «Io lo vedevo, in questi ultimi giorni, che tu non sei fatto per la sedia. Che la tua anima si era ribellato ai soprusi in Africa, figuriamoci se adesso si sarebbe acquietato su di una sedia a rotelle. Purtroppo ho avuto ragione, ieri sei scappato via, ti sei ribellato a quel corpo inerme» ha detto. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte delle persone che, in questi due anni, si sono occupate di lui.

Tra le persone che gli sono sempre state vicine da quel terribile giorno c’è Celestina Morando che nel 2018, avviò una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme per contribuire alle spese mediche di Jerry. «Con immenso dolore informo che nella notte fra il 19 e il 20 ottobre se ne è andato il nostro Jerry. Da solo, in un letto di ospedale, dove però una dolcissima dottoressa gli ha tenuto la mano fino alla fine – ha scritto – . Jerry si era stancato di vivere, ultimamente rifiutava le terapie, rifiutava il cibo: non aveva più speranza. E noi, a causa del virus, non abbiamo potuto stargli vicino come avremmo voluto. Questo è il nostro grande rammarico».

Adesso, quella stessa raccolta fondi, ancora attiva, è stata riconvertita per contribuire invece al rimpatrio della salma di Jerry in Ghana e per aiutare la sua famiglia.