Covid 19, da lunedì tamponi rapidi a Isernia grazie alla croce rossa

Prosegue la campagna di prevenzione effettuata dalla Croce Rossa – Comitato di Isernia. Dalla prossima settimana, infatti, verranno eseguiti nuovi kit di tamponi, denominati “Influenza e COVID-19 Ag Combo Rapid Test”. Si tratta di un’analisi caratterizzata da alta sensibilità e specificità, in grado di distinguere la presenza (antigene proteico) del virus da influenza A, influenza B e/o Sars-Cov-2 mediante l’esecuzione di un tampone nasale semplice e veloce con tempi di risposta in circa 15 minuti. Ad affiancare i Volontari della Croce Rossa un’equipe di medici specializzati con il supporto di esperti biologi.

Dal lunedì al sabato, dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00. Senza prenotazione.

Per maggiori informazioni basta contattare la Croce Rossa – Comitato di Isernia (via G. Pascoli, ex scuola A. d’Isernia) al numero 0865/412180