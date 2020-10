Ricci incontra i vertici del Comando militare Esercito “Abruzzo Molise”

Il Presidente della Provincia di Isernia Alfredo Ricci ha ricevuto questa mattina i vertici del Comando Militare dell’Esercito per l’Abruzzo e il Molise, il col. Fulvio Amoriello, capo ufficio Affari Territoriali e presidiari per il Molise e il colonnello Giuseppe Maltese, che subentrerà ad Amoriello a fine mese. Un incontro molto cordiale, incentrato sulla riorganizzazione strutturale dell’Esercito, sul suo impegno in questa fase emergenziale legata al Covid e sulla gestione della sicurezza e del controllo territoriale.