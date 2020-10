Ponte Sente, Pd Isernia fa il punto: Manca solo la firma della provincia che deve validare convenzione con Anas

La Federazione Provinciale del PD di Isernia interviene per chiarire ulteriormente la vicenda relativa alla Convenzione e ai lavori per il Sente in seguito ad alcune notizie che ieri riportavano la “vertenza ferma al MIT”.

Già a fine settembre il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva trasmesso la Convenzione da stipulare con la Provincia di Isernia ad Anas, avanzando alcune richieste di modifica rispetto al documento originariamente predisposto, Anas le ha recepite e il 21 ottobre le ha inviate alla Provincia di Isernia.

Abbiamo seguito costantemente tutto l’iter sia a Roma che in Molise, accelerando questo percorso e lavorando come Partito Democratico a tutti i livelli territoriali - nazionale, regionale e provinciale - unitamente all'amministrazione comunale di Agnone, e alle altre forze di governo, per arrivare a una risoluzione efficace e definitiva del problema.

Nello stesso incontro del 31 luglio il Sottosegretario del MIT, il Senatore Margiotta del PD, aveva preso e ribadito l’impegno, sia a Isernia che ad Agnone, di portare a termine il percorso intrapreso.

In particolare, abbiamo recentemente chiesto e ottenuto una interlocuzione specifica sul punto, in una riunione tecnica tenutasi al Ministero lo scorso 13 ottobre che ha riportato un esito positivo.

Ora l’ultimo passaggio alla Provincia di Isernia , che deve soltanto 'validare' la Convenzione, firmare e procedere, speriamo in tempi rapidissimi.