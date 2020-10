Ingegneria Biomedica, Giovanni delli Quadri si laurea brillantemente con 110 e lode e menzione accademica

Agnone 23 Ottobre 2019: Brillante laurea oggi in casa Delli Quadri-Romano. Giovanni Delli Quadri consegue la Laurea con 110 e lode e menzione accademica in Ingegneria Biomedica presso la Facoltà di ingegneria, corso di Laurea specialistica/ Magistrale, Università Campus Biomedico di Roma. Il neo ingegnere ha presentato una tesi su : "Simulazione e sviluppo di un sistema per la localizzazione in ambienti industriali" relatore prof Luca Vollero, correlatore Prof Claudio Botta. Vivissime congratulazioni all'Ingegnere Giovanni Delli Quadri e auguri per una carriera professionale colma di successi. Complimenti e auguri alla mamma avv Nadia Romano, al padre Raffaele, alla sorella Maria Pia, ai nonni e tutta la famiglia

Auguri e complimenti da Altomolise.net