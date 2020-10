Covid: Prc, nuovo caso in Sevel, ma si parla solo di movida

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - "Apprendiamo che alla Sevel di Atessa alla V2 sigillatura un lavoratore è risultato positivo al tampone e che stamattina è stata effettuata la sanificazione dell'area interessata. È il secondo caso in Sevel in pochi giorni dopo quello che ha riguardato un operaio del montaggio", lo fanno sapere Maurizio Acerbo, segretario nazionale e Marco Fars, segretario regionale Abruzzo del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea.

" Sui media si parla sempre di bar, movide e ristoranti mentre si dimentica che milioni di persone ogni giorno vanno a lavorare- spiega Acerbo - Su questo piano Regioni e governo non hanno fatto quasi nulla lasciando alle imprese la compilazione di moduli in cui attestano di essere in regola con i protocolli.



Nelle grandi imprese c'è almeno una presenza e un controllo sindacale ma non ovunque è così date le caratteristiche della nostra economia. Si continua a negare e oscurare il fatto che il virus si diffonde principalmente in ambiente lavorativo e sui mezzi di trasporto utilizzati per recarvisi e da lì poi arriva e si trasmette in ambiente familiare. Eppure non sono state attivate misure di vigilanza e di sorveglianza sanitaria per verificare che nei luoghi di lavoro siano rispettate le norme di precauzione limitandosi a mandare alle aziende dei questionari a cui rispondono le stesse imprese. Nulla è stato fatto per potenziare i servizi di medicina del lavoro delle ASL e aumentare il numero delle ispezioni. E nulla si è fatto per potenziare i servizi del trasporto pubblico.

Una latitanza istituzionale che coinvolge le Regioni e il governo." "Il ministro Speranza si è ben guardato dall'inviare ispettori centrali a verificare la situazione negli ambienti di lavoro più a rischio - chiudono Acerbo e Fars - Nessuna azione concreta è stata fatta per aiutare piccole e piccolissime imprese ed artigiani ad adeguarsi ai criteri di sicurezza. Ancora peggio va al vasto mondo dei precari e delle partite iva su cui viene scaricato totalmente a livello individuale il proteggersi dal covid. Sostenere le imprese non significa regalare soldi a pioggia ai big dell'economia ma è evidente che servono misure mirate per i settori più colpiti. Proteggere lavoratrici e lavoratori, salariati e autonomi, significa garantire reddito e salute". (ANSA).