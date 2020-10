Covid, sospetti casi positivi ad Agnone. Scatta la chiusura della scuola per l'infanzia di Via Pietro Micca, gioni 26-27

Scatta la chiusura per i giorni 26-27 ottobre del plesso scolastico di Via Pietro Micca per sanificazione. L'ordinanza del sindaco di Agnone, Daniele Saia, recante data 24 c.m. ha come oggetto: Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio da contagio nel territorio comunale di Agnone. Probabilmente l'ordinanza si è resa necessaria a seguito dei test rapidi-test antigenici, eseguiti su 108 persone, ieri 24 ottobre, dei quali otto sono risultati positivi. I test vanno convalidati comunque da test molecolari.

CITTÀ DI AGNONE

Ordinanza Nr.32/2020 del 24 ottobre 2020.

OGGETTO: EMERGENZA COVIDI9 — MISURE CAUTELAR' E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI AGNONE — CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO DI VIA PIETRO MICCA PER SANIFICAZIONE-

IL SINDACO

PREMESSO: • che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale; • che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020, ha dichiarato che il covid-19 è caratterizzato come una pandemia;

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 con il quale è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza per COVID-19;

VISTO il D.P.C.M. del 13.10.2020 e del 18.10.2020 che hanno riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA la nota in data odierna del Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "G.N.D'Agnillo" di Agnone, assunta al protocollo dell'Ente sub nr.15660, con la quale viene richiesta la sanificazione in via precauzionale dei locali del Plesso di Via Pietro Micca, in attesa di indicazioni più specifiche eventualmente formulate dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM ;

VISTE le "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia";

RAVVISATA la necessità di chiusura del plesso di che trattasi così come richiesto dal Dirigente Scolastico;

VISTO 1' art. 50, comma 5 del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.;