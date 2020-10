Coronavirus-Carovilli, il Sindaco chiude nuovamente le scuole fino al 2 novembre

Che il Molise non sia più una regione virtuosa, quanto al Covid, è ormai purtroppo un dato di fatto. Una testimonianza concreta a tal riguardo è data dalla chiusura delle scuole. Il sindaco di Carovilli, a pochi giorni dalla riapertura, ha disposto un nuovo stop alle attività didattiche in presenza col seguente comunicato:

" L' evolversi della situazione epidemiologica relativa al covid 19, riguardante il nostro Comune, mi induce a superare quanto previsto dagli ultimi DPCM ed ad adottare un nuovo provvedimento di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Pertanto comunico che le scuole del plesso di Carovilli resteranno chiuse fino al giorno 2 novembre salvo ulteriore proroga. Inoltre comunico che non appena verrò a conoscenza della data prevista per i tamponi agli alunni interessati da provvedimento di quarantena e ai docenti ne darò tempestiva notizia. Colgo l'occasione per raccomandare a tutti di osservare le precauzioni necessarie per evitare il diffondersi dell'epidemia".