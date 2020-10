Lutto per il presidente Toma: il cordoglio di Patriciello

VENAFRO, 29 OTTOBRE 2020 – Desidero esprimere la mie più sincere condoglianze al Presidente Toma e alla sua famiglia per la perdita dell’amato padre. Ho avuto la fortuna di conoscere Ernesto Toma oltre 40 anni fa e di apprezzarne la professionalità e l’abnegazione come dirigente pubblico: un rapporto di stima ed amicizia che custodisco con affetto. Al Presidente Toma la mia vicinanza in questo momento di profondo dolore.