Agnone Coronavirus e commemorazione dei defunti, cimitero quasi vuoto

Oggi 1 novembre Ognissanti, giornata che precede la commemorazione deii defunti del 2 novembre, il cimitero agnonese nelle prime ore pomeridiane appariva semivuoto. Pochi e naturalmente distanziati, provvisti di mascherine, i visitatori. Probabilmente è stato raccolto l'appello del Sindaco Daniele Saia , che ha invitato gli agnonesi a porgere il saluto ai propri defunti nel corso della settimana precedente i due giorni clou, il 1-2 novembre per lasciare spazio ai fuori regione, onde evitare assembramenti all'interno dell'area cimiteriale. In effetti anche in paese si avverte la scarsa presenza dei residenti fuori Agnone.

L'alta contagiosità al Covid 19 che si sta registrando in molte regioni italiane in quest'ultimo periodo, ha scoraggiato e resi prudenti gli spostamenti seppure le condizioni meterologiche preludono una vera estate di San Martino, clima caratterizzato da temperature primaverili.