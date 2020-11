Vastogirardi, nel nuovo stadio "Di Tella" senza pubblico un pari a reti inviolate con il Fiuggi

Dopo anni di girovagare continuo, il Vastogiradi, può finalmente disputare le gare interne su terreno amico del nuovo stadio Filippo Di Tella.

Peccato che la giornata dell'inaugurazione coincida con le restrizione del dpcm, che prevede il porte chiuse degli stadi al pubblico. Se la dirigenza del Vastogirardi è in parte felice, per poter giocare finalmente sul proprio terreno, non lo è altrettanto per l'assenza del pubblico, quindi diventa una festa a metà. Chissà perché poi, le giornate di inaugurazione o di celebrazione, non coincidono mai con una vittoria della squadra locale. Nella gara odierna il Vastogirardi pur disputando una buona prestazione, non riesce ad avere ragione dell'atteggiamento prudente messo in campo dall'avversario Fiuggi. La gara si chiude sul risultato di parità ed a reti inviolate. 0 - 0

Tantissime sono le occasioni per andare a rete da parte dei locali, rei di avere fallito anche un calcio di rigore con Merkaj nella prima frazione di gioco. Il dominio costante e le varie conclusioni a rete da parte di Guida e lo stesso Merkaj, trovano sempre l'opposizione del bravo portiere ospite, che con una super prestazione,(rigore compreso neutralizzato)

consente alla truppa di mister Incocciati, di riportarsi in terra laziale un prezioso pareggio.